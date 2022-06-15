На растения не было документов
В Наушках в пассажирском вагоне сообщением «Улан-Батор – Иркутск» в ручной клади граждан Монголии обнаружили четыре цветка в горшках с почвой.
- Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска ввозилась на территорию Российской Федерации без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением. Это создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
По данному факту составлено два протокола об административном правонарушении. Ввозимые цветы изъяли.
Гражданам Монголии не разрешили ввезти в Бурятию цветы в горшках
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