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В байкальской бухте высадили две тысячи деревьев

В байкальской бухте высадили две тысячи деревьев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В акции участвовали 45 человек

В байкальской бухте Песчаная Прибайкальского национального парка состоялся новый, третий по счёту выезд, посвящённый лесовосстановлению. Было высажено 500 молодых лиственниц, 1 400 сосен и 100 кедров. Все саженцы – с закрытой корневой системой.

Справились со всем объёмом работ всего 45 человек.

- Добровольцы-новички вместе с опытными специалистами по лесовосстановлению прошли вводный инструктаж; все дружно работали в течение дня, разбившись на пары: такой подход зарекомендовал себя, как самый эффективный. На работу людей вдохновляли прижившиеся ранее саженцы: на склоне, где проводился первый этап лесовосстановления, сейчас зеленеют сотни сосен и лиственниц, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 
акция саженцы деревьев

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