В байкальской бухте высадили две тысячи деревьев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В акции участвовали 45 человек



В байкальской бухте Песчаная Прибайкальского национального парка состоялся новый, третий по счёту выезд, посвящённый лесовосстановлению. Было высажено 500 молодых лиственниц, 1 400 сосен и 100 кедров. Все саженцы – с закрытой корневой системой.



Справились со всем объёмом работ всего 45 человек.



- Добровольцы-новички вместе с опытными специалистами по лесовосстановлению прошли вводный инструктаж; все дружно работали в течение дня, разбившись на пары: такой подход зарекомендовал себя, как самый эффективный. На работу людей вдохновляли прижившиеся ранее саженцы: на склоне, где проводился первый этап лесовосстановления, сейчас зеленеют сотни сосен и лиственниц, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

