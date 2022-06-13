В акции участвовали 45 человек
В байкальской бухте Песчаная Прибайкальского национального парка состоялся новый, третий по счёту выезд, посвящённый лесовосстановлению. Было высажено 500 молодых лиственниц, 1 400 сосен и 100 кедров. Все саженцы – с закрытой корневой системой.
Справились со всем объёмом работ всего 45 человек.
- Добровольцы-новички вместе с опытными специалистами по лесовосстановлению прошли вводный инструктаж; все дружно работали в течение дня, разбившись на пары: такой подход зарекомендовал себя, как самый эффективный. На работу людей вдохновляли прижившиеся ранее саженцы: на склоне, где проводился первый этап лесовосстановления, сейчас зеленеют сотни сосен и лиственниц, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В байкальской бухте высадили две тысячи деревьев
Общество, Фото:
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