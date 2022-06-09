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Мариупольским кошкам в Иркутске сделали подарки

Мариупольским кошкам в Иркутске сделали подарки
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Животных находятся на карантине в питомнике «К-9»

Сотрудники Иркутской зоогалереи помогли спасённым из Мариуполя кошкам. Сейчас кошечки находятся на карантине в питомнике «К-9». Для них сотрудники зоогалереи привезли наполнитель для лотков.

В питомнике сотрудники пробыли около часа. Им удалось подружиться не только с приезжими кошечками, но и с другими обитателями.



- Думали, просто увезём наполнителя мариупольским котикам/кошечкам, а зависли там почти на час. Нет, наполнитель мы конечно доставили. Но подружить получилось не только с ними. Вадима Евгеньевича нельзя пускать в места, где есть волки. Он тут же находит с ними общий язык и отказывается уходить. А рядом живёт старушка Даша (рысь), наша давняя знакомая. Ну, и ещё много кого, - рассказали сотрудники зоопарка.

Обратно ехали тоже не в пустой машине. «Теперь у нас есть новый друг, но это уже совсем другая история...» - загадочно описали в Иркутской зоогалерее. Вероятно, вскоре расскажут, кто у них появился. 
домашние животные

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