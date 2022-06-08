Он состоится 25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах
25 июня на региональной дороге в Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии введут временное ограничение движения. В этот день состоится XV Байкальский веломарафон. Ожидается участие более 500 велосипедистов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Москвы, Монголии и Китая. Спортсмены посоревнуются на 7 различных дистанциях от 1 километра до 260 км и в разных возрастных группах.
Трасса веломарафона пройдёт вдоль восточного побережья Байкала, от Улан-Удэ до Усть-Баргузина. В период проведения будут введены временные ограничения движения транспортных средств на участках автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян:
- с 7:45 до 9:30 на участке км 9 – км 57;
- с 9:30 до 11:00 на участке км 57 - км 135;
- с 11:00 до 15:00 на участке км 135 - км 212;
- с 15:00 до 17:00 на участке км 212 - км 264.
- Марафон нацелен на пропаганду здорового образа жизни, активизацию любительского и профессионального велоспорта и популяризацию велотуризма в Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии введут ограничение движения на время веломарафона
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