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Хабиб позвал улан-удэнцев на свой концерт в День города

Хабиб позвал улан-удэнцев на свой концерт в День города
Общество, 
Автор хита «Ягода-малинка» записал видеообращение к улан-удэнцам

Популярный российский певец Хабиб записал для улан-удэнцев видеопоздравление с наступающим Днём города и пригласил горожан на свой концерт.

- Дорогие улан-удэнцы! Поздравляю вас с наступающим Днём вашего города и 18 июня приглашаю вас всех на своё выступление на площадь Советов! Будем круто петь, танцевать. В общем я жду каждого! - сказал певец в видеообращении.

 
Автор хитов «Ягода-малинка», «Грустинка», «Разрывная» Хабиб Шарипов станет хедлайнером праздничного концерта (6+) в честь Дня города, который состоится 18 июня. Хабиб выступит на торжественном закрытии Дня города. Концерт начнётся в 19:00 на площади Советов.

Также жителей и гостей Улан-Удэ ждёт выступление солистов и творческих коллективов города: вокально-инструментальной группы «Рассвет», артистов Центра культуры и досуга, театра современного танца «Угол зрения», группы «Своим ходом» и «Лэйкерс».

Выступление Хабиба начнётся в 22:15 и продлится 45 минут.

В 23:00 запустят праздничный фейерверк.

Как сообщал «Байкал-Daily», выступление Хабиба обойдётся бюджету Улан-Удэ в 1 млн рублей.

Хабиб Шарипов родился в Казани в 1990 году. В течение пяти лет работал криминалистом в Казани, со службы ушёл по истечении срока контракта. Ещё во время службы в органах Шарипов начал снимать видео, стал известным блогером в родном городе и начал давать концерты.
концерт день города

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