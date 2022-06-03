Хабиб позвал улан-удэнцев на свой концерт в День города







Автор хитов «Ягода-малинка», «Грустинка», «Разрывная» Хабиб Шарипов станет хедлайнером праздничного концерта (6+) в честь Дня города, который состоится 18 июня. Хабиб выступит на торжественном закрытии Дня города. Концерт начнётся в 19:00 на площади Советов.



Также жителей и гостей Улан-Удэ ждёт выступление солистов и творческих коллективов города: вокально-инструментальной группы «Рассвет», артистов Центра культуры и досуга, театра современного танца «Угол зрения», группы «Своим ходом» и «Лэйкерс».



Выступление Хабиба начнётся в 22:15 и продлится 45 минут.



В 23:00 запустят праздничный фейерверк.



Как сообщал «Байкал-Daily», выступление Хабиба



Хабиб Шарипов родился в Казани в 1990 году. В течение пяти лет работал криминалистом в Казани, со службы ушёл по истечении срока контракта. Ещё во время службы в органах Шарипов начал снимать видео, стал известным блогером в родном городе и начал давать концерты.

Автор хитов «Ягода-малинка», «Грустинка», «Разрывная» Хабиб Шарипов станет хедлайнером праздничного концерта (6+) в честь Дня города, который состоится 18 июня. Хабиб выступит на торжественном закрытии Дня города. Концерт начнётся в 19:00 на площади Советов.Также жителей и гостей Улан-Удэ ждёт выступление солистов и творческих коллективов города: вокально-инструментальной группы «Рассвет», артистов Центра культуры и досуга, театра современного танца «Угол зрения», группы «Своим ходом» и «Лэйкерс».Выступление Хабиба начнётся в 22:15 и продлится 45 минут.В 23:00 запустят праздничный фейерверк.Как сообщал «Байкал-Daily», выступление Хабиба обойдётся бюджету Улан-Удэ в 1 млн рублей Хабиб Шарипов родился в Казани в 1990 году. В течение пяти лет работал криминалистом в Казани, со службы ушёл по истечении срока контракта. Ещё во время службы в органах Шарипов начал снимать видео, стал известным блогером в родном городе и начал давать концерты.

Популярный российский певец Хабиб записал для улан-удэнцев видеопоздравление с наступающим Днём города и пригласил горожан на свой концерт.- Дорогие улан-удэнцы! Поздравляю вас с наступающим Днём вашего города и 18 июня приглашаю вас всех на своё выступление на площадь Советов! Будем круто петь, танцевать. В общем я жду каждого! - сказал певец в видеообращении.