Выступление Хабиба на Дне города обойдётся Улан-Удэ в 1 млн



Певец Хабиб, исполнитель хитов «Ягода малинка», «Грустинка», «Разрывная», выступит на концерте в честь Дня города Улан-Удэ.



Бюджету города выступление знаменитости обойдётся в 1 070 000 рублей. Контракт заключен по результатам закупки у единственного поставщика. Закупку проводил городской центр культуры и досуга.





Дата выступления запланирована на 18 июня. Время выхода будет согласовано позднее, но уже известно, что Хабиб должен будет выступать не менее 45 минут. Это оговорено в договоре на оказание услуг.





День города в июне масштабно отпразднуют впервые после долгого перерыва. До 2019 года праздник отмечали осенью, но чаще всего в это время в столице Бурятии стояла холодная погода. Тогда народным голосованием выбрали новый месяц проведения Дня города - июнь. А затем грянула пандемия, и два года из-за ковидных ограничений массовых гуляний не было.



В этом году Улан-Удэ отметит 356-летие.