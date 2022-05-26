Выступление Хабиба на Дне города обойдётся Улан-Удэ в 1 млн

Исполнитель хита «Ягода-малинка» выступит в честь 356-летия Улан-Удэ
Певец Хабиб, исполнитель хитов «Ягода малинка», «Грустинка», «Разрывная», выступит на концерте в честь Дня города Улан-Удэ.
Бюджету города выступление знаменитости обойдётся в 1 070 000 рублей. Контракт заключен по результатам закупки у единственного поставщика. Закупку проводил городской центр культуры и досуга.
Дата выступления запланирована на 18 июня. Время выхода будет согласовано позднее, но уже известно, что Хабиб должен будет выступать не менее 45 минут. Это оговорено в договоре на оказание услуг.
День города в июне масштабно отпразднуют впервые после долгого перерыва. До 2019 года праздник отмечали осенью, но чаще всего в это время в столице Бурятии стояла холодная погода. Тогда народным голосованием выбрали новый месяц проведения Дня города - июнь. А затем грянула пандемия, и два года из-за ковидных ограничений массовых гуляний не было.
В этом году Улан-Удэ отметит 356-летие.
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