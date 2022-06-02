В Чите и Ангарске установили необычные арт-объекты

пресс-служба администрации Ангарска

Новая необычная скульптура установлена в Ангарске 1 июня. Волк, изготовленный из отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали, появился на набережной реки Китой около Свадебного дерева. Фигура выполнена в современном стиле и переливается многочисленными гранями, отражающими солнечный свет.Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, фигура волка выбрана не случайно. По преданиям, на диалекте племён, которые в давние времена жили на этой территории, Китой переводится как «волчья пасть». Это своеобразный символ местности.Высота волка составляет 140 сантиметров, его вес 100 килограммов. В ночное время он будет подсвечиваться. Кроме этого, смонтировано видеонаблюдение.Также 1 июня в Чите был открыт новый арт-объект. Он располагается перед входом в центральную детскую музыкальную школу имени Б.Г. Павликовской. Композиция представляет собой своеобразный созданный из металла оркестр: музыкальные инструменты, дирижёрский пульт и стулья для оркестрантов.Арт-объект воплотил в жизнь кузнец Вячеслав Лёгенький. Открытие приурочено ко Дню рождения Читы и международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба администрации Читы.