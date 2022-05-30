



30 мая ушёл из жизни легендарный лыжник Бурятии, мастер спорта СССР, тренер Каменской спортивной школы Мироманов Валерий Васильевич. Об этом сообщила федерация спортивного ориентирования Бурятии.В 1992 году в Тарбагатае по инициативе Валерия Васильевича была составлена карта для спортивного ориентирования «Глинка».- Мое первое воспоминание о Валерии Мироманове: В конце зимы (год примерно 1972-1974) был старт традиционного лыжного пробега на 60 км в северо-восточной части п\л «Зорька». Тогда только появились пластиковые лыжи (и то они были деревянные с пластиковой скользящей поверхностью). Валерий стартовал на ярко-оранжевых Karhu, и таких счастливых обладателей пластиковых лыж было несколько человек. «Буранов» тогда не было, и лыжня топталась ногами. Старт был бурным. И к удивлению зрителей и судей буквально через пару минут из-за поворота появился Валерий Мироманов, неся в руке одну сломанную лыжу. Так один из фаворитов гонки выбыл из борьбы в самом начале гонки. Затем эти лыжи, уже отремонтированные, Валерий подарил Марку Андреевичу Колосову, нашему легендарному ориентировщику, лыжнику, биатлонисту, - вспоминает мастер спорта СССР по спортивному ориентированию Василий Гордеев.Заместитель председателя федерации спортивного ориентирования Бурятии Владимир Натальин также поделился воспоминаниями:- Валерий Васильевич действительно легендарная личность, в конце 80-х, когда я ещё только начинал в школе бегать первые соревнования, Мироманова знали все. В те годы выполнение норматива мастера спорта в лыжных гонках считалось такой тяжёлой задачей, что тот, кто выполнял её, считался чуть ли не небожителем. Для этого надо было выигрывать чемпионат Сибири и Дальнего Востока, и учитывая уровень конкуренции в те годы, это было практически невозможно. А Валерий Мироманов сделал это. Это знают все, не все правда знают, для того чтобы выиграть зональный чемпионат, Васильевич в год пробегал бегом, на роллерах и на лыжах больше 11 000 километров, то есть примерно по 1000 км в месяц и по 30 км в день, ежедневно! Вот так достигаются большие вершины и Валерий Мироманов смог это сделать! – рассказал Владимир Натальин.