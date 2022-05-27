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В Бурятии последний звонок прозвенел для осуждённых

В Бурятии последний звонок прозвенел для осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые окончили вечернюю школу при колонии

В вечерней школе при исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске прошло торжественное мероприятие для выпускников 9 и 11 классов.

- Все ученики выпускных классов, прошедшие долгий и упорный пусть к завершению учебного года, допущены к государственной итоговой аттестации. На празднике выпускников школы поздравили не только классные руководители, но и сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными. От осуждённых в адрес учителей прозвучали слова искренней благодарности, - рассказали в УФСИН по Бурятии.

В завершение мероприятия прозвенел прощальный звонок. Колокольчик с бело-сине-красными лентами возвестил об окончании школьного пути.

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