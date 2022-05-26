«Калинов мост» выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии

Концерт пройдёт в рамках офф-программы фестиваля



5 июля в офф-программе международного музыкального фестиваля «Голос кочевников 2022» выступит группа «Калинов мост». Концерт (16+) состоится в Улан-Удэ, в колледже искусств имени П.И. Чайковского.



- «Калинов мост» — фолк-рок-группа из Новосибирска, чья слава давно вышла далеко за пределы Сибири. Сегодня «Калинов мост» занимает прочное место среди классиков русского рока. В репертуаре группы — авторские композиции, написанные Дмитрием Ревякиным: проникновенная смесь рока, русских народных мотивов и славянских мифов. Выступления «Калинова моста» — не просто концерты, а совместные медитации, на которых зрители получают мощный поток энергии от солиста и всей группы, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Напомним, что основная программа «Голоса кочевников» пройдёт 15 и 16 июля в Ацагатской долине. Хедлайнером фестиваля станет российская рок-группа «Танцы минус».



Возрастное ограничение 16+

