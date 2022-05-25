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В Улан-Удэ МЧС «спасло» четырёх медиков

В Улан-Удэ МЧС «спасло» четырёх медиков
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
В одной из больниц республики прошли пожарные учения

24 мая в Улан-Удэ, на территории клинической больницы «РЖД-Медицина» по улице Комсомольская прошло пожарно-тактическое учение.

Согласно легенде учения возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажного здания. Силами администрации больницы были эвакуированы 261 человек. Ввиду быстрого распространения огня и высокой задымлённости помещений четыре человека из числа персонала не успели самостоятельно покинуть задымлённые 4 и 5 этажи.

После условного сигнала к месту происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Также был развернут оперативный штаб пожаротушения.

На поиски и спасение медицинского персонала были задействованы были четыре звена газодымозащитной службы. В результате силами ГДЗС спасены все 4 человека. Они были эвакуированы и переданы медикам.

Пожарным потребовалось 10 минут, чтобы полностью ликвидировать условное возгорание на общей площади 15 кв. м.

Всего на учении были задействованы 32 человека и 7 единиц техники ГУ МЧС России по Бурятии, сообщает пресс-служба управления.
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