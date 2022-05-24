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На Украине погиб 26-летний старший сержант из Бурятии

На Украине погиб 26-летний старший сержант из Бурятии
Общество, 
Погибший в ходе спецоперации Павел Герасимов родился и вырос в Гусиноозёрске

В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний уроженец Бурятии, старший сержант Герасимов Павел Евгеньевич. Он погиб в мае в городе Изюм Харьковской области, сообщается в группе «Селенга-инфо».

Павел Евгеньевич родился 6 августа 1995 года в городе Гусиноозёрск. Окончил местную школу №4. После девятого класса поступил в Гусиноозёрский энергетический техникум.

В декабре 2014 году был призван в армию на срочную службу. Служил механиком-водителем БМП в Забайкальском крае.

Продолжил службу по контракту в войсковой части в Еврейской автономной области.

В 2016 году женился. В 2021 году у супругов родился сын.

Информация о прощании с героем будет сообщена позже.

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