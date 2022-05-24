Погибший в ходе спецоперации Павел Герасимов родился и вырос в Гусиноозёрске
В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний уроженец Бурятии, старший сержант Герасимов Павел Евгеньевич. Он погиб в мае в городе Изюм Харьковской области, сообщается в группе «Селенга-инфо».
Павел Евгеньевич родился 6 августа 1995 года в городе Гусиноозёрск. Окончил местную школу №4. После девятого класса поступил в Гусиноозёрский энергетический техникум.
В декабре 2014 году был призван в армию на срочную службу. Служил механиком-водителем БМП в Забайкальском крае.
Продолжил службу по контракту в войсковой части в Еврейской автономной области.
В 2016 году женился. В 2021 году у супругов родился сын.
Информация о прощании с героем будет сообщена позже.
На Украине погиб 26-летний старший сержант из Бурятии
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