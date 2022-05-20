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Тункинские врачи просят жителей не забывать про профилактические прививки

Тункинские врачи просят жителей не забывать про профилактические прививки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отказ от прививок несёт неоправданный риск, напомнили врачи

Врачи из Тункинской центральной районной больницы (ЦРБ) призвали жителей Бурятии не забывать о профилактических прививках, выпустив специальные рекомендации. 

- Профилактические прививки - это введение в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням. То есть в результате прививки вы будете невосприимчивы к данной болезни, поскольку ваша иммунная система вырабатывает антитела к вирусам и станет к нему невосприимчива, поскольку при попадании в ваш организм система их распознает и уничтожит, - рассказали в Тункинской центральной районной больнице.

Разного рода вакцины должны ставить людям в разном возрасте и в разное время. Поэтому разработан специальный национальный календарь профилактических прививок. В нём подробно указано, какие вакцины и в каком возрасте ставятся человеку.

В России государство гарантирует доступность прививок для каждого гражданина, бесплатность прививок, включённых в Национальный календарь, использование медицинских иммунобиологических препаратов.

В национальный календарь профилактических прививок входят прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа – они обязательны всем жителям. Также существует категория вакцин, которые используются только людьми, подверженным риску заражения инфекциями в силу своей работы или территории проживания (к примеру, против клещевого энцефалита, тифа, бруцеллёза, бешенства, чумы).

Все прививки тщательно проработаны, установлены сроки, возраст потребителя и время. Имеются схемы введения препаратов, возможности сочетания и последовательность проведения вакцинации, что отражено в нормативных актах.

Вакцинация проводится на добровольной основе, однако врачи напоминают, что отказ от прививок несёт неоправданный риск.

- В Таджикистане, где в 2010-м году вспыхнула заболеваемость полиомиелитом, в итоге только лабораторных случаев подтверждено было около 700, умерло не менее 21 человека. В основном пострадали маленькие дети до пяти лет. К сожалению большинство из них потеряли способность нормально передвигаться, поскольку вылечиться от него нельзя. Но если вы привиты, то заражения не будет, - добавили врачи.

Также они отмечают, что профилактические прививки помогает снизить риски при COVID-19. Несмотря на то, что масочный режим отменён, инфекция по-прежнему опасна.

- Прививки весьма важны, поэтому приглашаем всех прививаться, соблюдать правила, вакцинироваться, тогда, когда это положено, помнить о прививках, если вы собираетесь в опасные с точки зрения заражения регионы или в тот же лес (там может поджидать энцефалитный клещ), то надо быть благоразумными в данном вопросе, - призвали тункинские врачи.


Тункинская ЦРБ врачи прививки

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