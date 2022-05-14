Временами ожидается порывистый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 мая по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +10,+15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии до +24 градусов
Общество, Фото:
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