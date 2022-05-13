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В Улан-Удэ предоставили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый

В Улан-Удэ предоставили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый
Общество, 
Улан-удэнцы смогут проголосовать за понравившийся проект

В Улан-Удэ с 15 апреля идёт голосование по выбору дизайн-проектов сквера «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт и бульвара Сиреневый на ПВЗ. Голосование продлится до 30 мая.

Выбранные дизайн-проекты лягут в основу благоустройства этих территорий. Общественные пространства преобразят в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

- Мы хотим, чтобы родилась такая традиция, привычка, что люди могут повлиять на решение, каким будет сквер у их дома. Чтобы там было красиво, современно, полезно. Потребности, которые были 20 лет назад и которые сейчас – это совершенно разные вещи, - рассказала начальник отдела экономического мониторинга комитета городского хозяйства Улан-Удэ Елена Заяшникова.

Консультант-архитектор по Железнодорожному району Аюр Цыренов представил два эскиза Сиреневого бульвара.

По первому варианту предусматривается благоустройство бульвара без особых кардинальных перемен. Планируется замена тротуарных покрытий, установка новых скамеек, урн и светильников, устройство летнего водопровода, замена ограждения и появление видеонаблюдения. Также будет отремонтирован фонтан.

- Если в первом варианте дизайн-проекта планировалось не вносить планировочные изменения, то во втором варианте планируется кардинально изменить планировочное решение бульвара, – пояснил Аюр Цыренов.



Основной идеей второго эскизного варианта предлагается упор на пешеходные дорожки. Вдоль них предложено установить 20 скамеек, 16 урн и 17 фонарных столбов. Также планируется разделение зон сиреневых и хвойных лиственных деревьев пешеходными узлами, чтобы не допустить смешения грунтов, предназначенных для разных видов деревьев


По скверну «Яблоневый» также предлагается на выбор два проекта.

По первому эскизному проекту предусмотрено обустройство фонтана и памятника, посвящённого авиации. Планируется строительство детских и спортивных площадок, появится площадка для выгула собак, два паркинга, каждый на 12 машиномест. Также в списке работ: мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка фонарей, скамеек, урн, обустройство летнего водопровода и высадка деревьев и кустарников.


По второму проекту запланировано устройство фонтана, детской площадки, баскетбольной площадки, хоккейной коробки, площадки для тренажёров, площадки для выгула собак. Предусмотрено строительство трёх автопарковок, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка фонарей, скамеек, обустройство летнего водопровода и высадка деревьев и кустарников.


- Основной задачей проекта является обеспечение комфортной среды для жителей микрорайона Аэропорт и гостей. Так как сквер называется «Яблоневый» в основном тут будут наши сибирские яблоки, - рассказал консультант-архитектор по Советскому району Александр Бахлуев.

Оставить свой голос за тот или иной вариант благоустройства могут все желающие старше 14 лет через портал «Госуслуги» и сайт голосования https://03.gorodsreda.ru/

Чтобы проголосовать, необходима учётная запись на Госуслугах. Выберите на сайте голосования вариант «Войти». В верхнем левом углу экрана, проверьте регион – Республика Бурятия, при необходимости исправьте. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».
сквер администрацияУУ благоустройство

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