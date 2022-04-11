В районах Бурятии воспитатели получат компенсации на коммуналку

Документ подписал Алексей Цыденов



Воспитателям детских садов в районах Бурятии компенсируют расходы на коммунальные услуги. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Алексей Цыденов подписал постановление об утвеждении субвенций местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогам дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках на 2022 год, - сообщили в пресс-службе правительства республики.



Из республиканского бюджета на компенсацию их расходов на коммунальные услуги в этом году направлено свыше 100 млн рублей. Средства распределены в 21 сельский район.



