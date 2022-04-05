Горожане смогут проверить своё здоровье
7 апреля с 10:00 до 16:00 в Иркутске состоится Всемирный день здоровья. В рамках профилактической акции в сквере имени Кирова будет организована работа передвижных диагностических комплексов для взрослых и детей. Иркутяне смогут получить консультацию таких специалистов, как терапевт, педиатр, хирург, психиатр-невролог, гинеколог, рентгенолог, фтизиатр. А также выполнить ЭКГ-исследование, УЗИ, измерить уровень сахара крови и холестерина, сделать экспресс-тест на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С.
–Это ежегодная профилактическая акция, которая даёт возможность комплексно проверить здоровье, пройти необходимые исследования. Также можно будет получить консультации специалистов муниципальных учреждений. В том числе МАУ «Консультативный центр «Дом семьи» и МУФП «Иркутская Аптека», – рассказала исполняющая обязанности начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска Нина Перфильева.
В акции примут участие государственные медицинские организации, всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» и Иркутское областное отделение Российского Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 0+
Иркутск присоединится ко Всемирному дню здоровья
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