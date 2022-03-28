В Забайкалье завершился чемпионат по разбиванию хребтовой кости

Обладателем главного приза стал догоец Баяр Жаргалов
В минувшие выходные в Забайкалье прошёл очередной VII чемпионат края по традиционным состязаниям «hээр шаалга» на призы всебурятской газеты «Толон», посвящённый празднованию Сагаалгана. В разбивании хребтовой кости приняли участие 195 спортсменов в составе 39 команд.
- Поединки спортсменов транслировались в прямом эфире более 13 часов, и набрали 10655 просмотров, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
За звание абсолютного чемпиона боролись два именитых спортсмена, представители команды «Догой» Баяр Жаргалов и Рыкзын Дарижапов. В остром поединке победил опытный спортсмен, победитель Алтарганы -2018 Баяр Жаргалов.
Итоги чемпионата:
Возрастная категория 60 лет
Лубсанов Рыкзын, «Онон», Ортуй
Возрастная категория 50-59 лет
Первое место - Цыриторов Баясхалан, «Доодо Элеэ», Узон
Второе место - Эрдынеев Цырендаша, «Соёл», Хара - Шибирь
Третье место - Дамдинов Даба, «Хээтэй», Кусочи
Возрастная категория 40-49 лет
Первое место - Цымпилов Солбон, «Улаан булаг», Цокто - Хангил
Второе место - Пурбуев Батор, «Ножо», Цокто - Хангил
Третье место - Селезнев Юрий, «Бээксээн», Хара – Шибирь
Возрастная категория 30-39 лет
Первое место - Жаргалов Баяр, «Догой-2», Догой
Второе место - Дарижапов Рыкзын, «Догой-2», Догой
Третье место - Нимадоржиев Бато, «Худагта», Зугалай
Возрастная категория 20-29 лет
Первое место - Ракшаев Аюр, «Баруун Ундэр», Чиндалей
Второе место - Батомункуев Эрдэни, «Шэбэшэ», Ушарбай
Третье место - Дулмажапов Аюр, «Баруун Ундэр», Чиндалей
Возрастная категория 14-19 лет
Первое место - Лхамажапов Дамба, «Догой - 1», Догой
Второе место - Дашинимаев Александр, «Хабсагай», Узон
Третье место - Самбуев Станислав, «Таптанай», Таптанай
Командное первенство
Первое место - «Домог - 1», Догой
Второе место - «Домог - 2», Догой
Третье место - «Хабсагай», Узон
Четвёртое место - «Сэрэг», Кункур
Пятое место - «Илалта», Ага-Хангил
Абсолютное первенство
Первое место - Жаргалов Баяр, «Догой-2», Догой
Второе место - Дарижапов Рыкзын, «Догой-2», Догой
В Забайкалье завершился чемпионат по разбиванию хребтовой кости
Общество, Фото:
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