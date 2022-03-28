В Забайкалье завершился чемпионат по разбиванию хребтовой кости

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Обладателем главного приза стал догоец Баяр Жаргалов



В минувшие выходные в Забайкалье прошёл очередной VII чемпионат края по традиционным состязаниям «hээр шаалга» на призы всебурятской газеты «Толон», посвящённый празднованию Сагаалгана. В разбивании хребтовой кости приняли участие 195 спортсменов в составе 39 команд.



- Поединки спортсменов транслировались в прямом эфире более 13 часов, и набрали 10655 просмотров, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



За звание абсолютного чемпиона боролись два именитых спортсмена, представители команды «Догой» Баяр Жаргалов и Рыкзын Дарижапов. В остром поединке победил опытный спортсмен, победитель Алтарганы -2018 Баяр Жаргалов.



Итоги чемпионата:



Возрастная категория 60 лет

Лубсанов Рыкзын, «Онон», Ортуй



Возрастная категория 50-59 лет

Первое место - Цыриторов Баясхалан, «Доодо Элеэ», Узон

Второе место - Эрдынеев Цырендаша, «Соёл», Хара - Шибирь

Третье место - Дамдинов Даба, «Хээтэй», Кусочи



Возрастная категория 40-49 лет

Первое место - Цымпилов Солбон, «Улаан булаг», Цокто - Хангил

Второе место - Пурбуев Батор, «Ножо», Цокто - Хангил

Третье место - Селезнев Юрий, «Бээксээн», Хара – Шибирь



Возрастная категория 30-39 лет

Первое место - Жаргалов Баяр, «Догой-2», Догой

Второе место - Дарижапов Рыкзын, «Догой-2», Догой

Третье место - Нимадоржиев Бато, «Худагта», Зугалай



Возрастная категория 20-29 лет

Первое место - Ракшаев Аюр, «Баруун Ундэр», Чиндалей

Второе место - Батомункуев Эрдэни, «Шэбэшэ», Ушарбай

Третье место - Дулмажапов Аюр, «Баруун Ундэр», Чиндалей



Возрастная категория 14-19 лет

Первое место - Лхамажапов Дамба, «Догой - 1», Догой

Второе место - Дашинимаев Александр, «Хабсагай», Узон

Третье место - Самбуев Станислав, «Таптанай», Таптанай



Командное первенство

Первое место - «Домог - 1», Догой

Второе место - «Домог - 2», Догой

Третье место - «Хабсагай», Узон

Четвёртое место - «Сэрэг», Кункур

Пятое место - «Илалта», Ага-Хангил



Абсолютное первенство

Первое место - Жаргалов Баяр, «Догой-2», Догой

Второе место - Дарижапов Рыкзын, «Догой-2», Догой

