Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Юный путешественник»

В рамках мероприятия выберут лучшие сувениры, походы и фотографии путешествий
В Бурятии с 16 марта по 5 апреля проводится республиканский конкурс «Юный путешественник». Принять участие могут учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования республики.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в рамках мероприятия пройдут три конкурса.
1. Конкурс туристических сувениров. На конкурс принимаются туристические сувениры из разных материалов: солома, лоза, береста, бумага; художественная обработка дерева; гончарство; ткачество и вышивка; изделия из кожи; макраме, батик, лоскутная техника, бисероплетение; флористика; изделия из камня; изделия из стекла и другие виды материалов. Работы необходимо направлять в ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ. Изделие должно быть небольшого размера, иметь упаковку и сопровождение этикеткой (ФИО автора, школа или учреждение, название работы, материал, небольшая аннотация).
2. Конкурс туристских походов «Юный путешественник» с заданиями по маршрутному листу. Участники в команде (от 5 человек и выше) выполняют в однодневном или двухдневном походе задания по маршрутному листу, который высылается по получению заявки на конкурс от руководителя, далее команда высылает ссылку на видеролик в Youtube продолжительностью не более 3 минут на почту: turist03@inbox.ru.
3. Конкурс фотографий для педагогов и учащихся «Путешествия по Бурятии». Фотографии, где участник путешествует в различных природных, культурно-исторических местах Бурятии, принимаются на почту: turist03@inbox.ru. Номинации: «Моя семья в путешествии», «Я в походе», «Чудеса природы Бурятии».
Возрастное ограничение 6+
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Общество, Фото:
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