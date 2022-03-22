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В Улан-Удэ стартует проект «Художники эпохи»

В Улан-Удэ стартует проект «Художники эпохи»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Цикл лекций расскажет об известных художниках Бурятии

В Улан-Удэ стартует цикл лекций «Художники эпохи», посвящённый известным художникам столетия. Проведение проекта приурочено к столетию Республики Бурятия.

25 марта в 16:00 часов в художественном музее имени Ц.С. Сампилова состоится лекция (0+), посвящённая творчеству художника Александра Казанского. Её читает почётный академик РАХ, кандидат искусствоведения, директор национального музея РБ Татьяна Бороноева, сообщает пресс-служба музея.

Справка

Казанский Александр Владимирович (1935-2011) - заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, заслуженный художник РСФСР, народный художник РСФСР, член-корреспондент академии художеств СССР, член Российской Академии художеств, лауреат государственной премии Бурятской АССР в области литературы и искусства, член правления союза художников РСФСР, член союза художников СССР. Награждён орденом «Дружбы народов».
Улан-Удэ музей лекция художники Бурятия

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