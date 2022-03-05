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В Бурятии прошла казачья Масленица

В Бурятии прошла казачья Масленица
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Мероприятие провели в Закаменском районе

Казачья Масленица прошла в Закаменском районе Бурятии. Во второй раз Атамано-Николаевская станица села Харацай встретила гостей на своей исторической земле, которой в этом году исполняется 295 лет.

Мероприятие посетили более 300 человек, включая детей. Отметить начало Масленичной недели приехали жители сёл Михайловка, Улекчин, Шара-Азарга, Усть-Бургултай, города Закаменск, и, конечно, кадетские классы, созданные в школах сел Харацай, Санага, Шара-Азарга, Михайловка, Хамней, Цакирского СОШИХЭН и Закаменской школы №4. Также праздник посетили представители Джидинского района.

Гуляния прошли с песнями, плясками, выставками рисунков и поделок, спортивными состязаниями. Особо гостям пришлись по душе народные игры: поедание блинов на скорость, разбивание чурок, метание валенка на дальность, стрельба из традиционного лука и метание ножа в цель. Казаки демонстрировали умение фланкировать, рубить шашкой с закрытыми глазами, ездили на конях и общались друг с другом.

Дети после театрализованного представления «Атамано-Николаевский разгуляй» отправились проходить квест, включавший в себя экскурсию по казачьей избе – музею, а также активным играм по мотивам русских народных сказок: плетение косы из лент, бег на метле и перетягивание каната. Под занавес праздника вместе спели гимн Харацая, после чего не отправились жечь костёр дружбы.

Почти у каждого мужчины на голове красовалась папаха, а у женщин – узорный платок. Даже дошколята и первоклассники пришли нарядными – в платьях и с папахами на головах. Им в этот день были вручены подарки. Кроме них, памятные и денежные призы за соревнования и конкурсы «Станичные забавы» получили все участники мероприятия.

- Сами же харацайцы в этот день делились своими впечатлениями с гостями, рассказывая о том, что очень рады проведению такого большого мероприятия на их земле, а создание казачьего класса менее чем за полгода повлияло на детей, обучающихся в нем – они стали более дисциплинированными, с большим уважением относятся к старшим, в школе же отметили, что и успеваемость кадетов за это время подтянулась, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия Масленица казаки Закаменский район Праздники

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