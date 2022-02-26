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Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2022

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотозаметки Сергея Тарасенко о последнем зимнем месяце

В февральской подборке фотокорреспондента Сергея Тарасенко: Вывешивание хий-моринов (флажков удачи) в дацане на Верхней Берёзовке. Новая Зауда, дуган на Бабушкина вплотную окружён «небоскрёбами». Пляжно-развлекательные площадки на Уде. Уходящее резное деревянное наследие. Закладка фундамента «Леруа Мерлен» на правом берегу Селенги. Строительство ледового дворца в ФСК. Снос ледового городка на площади Советов.

- В середине февраля, когда по утрам был морозец под 30, неожиданно растаяла Степная протока. Вот что писали в соцсетях по этому поводу: «Селенга на Поселье-то не замёрзла», «Похоже, откуда-то приток тёплой воды», «А то, что вода стала вонять канализацией, пить и мыться невозможно, про это почему-то молчат. Надо чтоб провели проверку воды, нужно же что-то делать», «Подпольная канализация скорее всего. Немало труб канализаций объектов по берегам вынесены прямо в реку», «Вообще у нас идёт мониторинг, воздуха, рек?», «Это горячий ключ, там вода не замерзает, сам жил там и знаю, он меняется постоянно, то на СНТ Коммунальник, то на СНТ Весна». Однако через неделю «ключ» замёрз. Школьники снова стали ходить по тропе на реке. К концу месяца протока опять вскрылась, - делится Сергей Тарасенко. 

хронограф Улан-Удэ

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