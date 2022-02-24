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В Улан-Удэ на Степной протоке раньше обычного появились проталины

В Улан-Удэ на Степной протоке раньше обычного появились проталины
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
За несколько дней толщина льда может сократиться в два раза

В Улан-Удэ на реке Степная протока обнаружили проталины и несанкционированный проход через реку.


Для безопасности пешеходов и автомобилистов сегодня поисково-спасательная служба установила здесь новые знаки о запрете выхода на лёд, сообщила мэрия Улан-Удэ.

- Работа ведётся на протяжении всего осенне-зимнего периода. Мы постоянно устанавливаем и обновляем знаки, но жители города постоянно их уничтожают. Поэтому обращаюсь к жителям города, чтобы они относились бережно к знакам, в первую очередь, они установлены для их же блага, - подчеркнул заместитель начальника поисково-спасательной службы Улан-Удэ Иван Балаганский.

Также спасатели напоминают родителям о необходимости провести профилактические беседы с детьми о недопустимости нахождения на льду. В связи с потеплением в этом году лёд начал таять намного раньше и быстрее – на Степной протоке уже образовались проталины, что не характерно для этого времени года. За несколько дней толщина льда может сократиться с 50 см до 25-30 см.

- Лёд стал тонким, поэтому проход и проезд по нему сейчас крайне опасен, - предупреждают спасатели.



река

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