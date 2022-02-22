Песни и исполнителей зрители выбирают сами
18 апреля в театре оперы и балета состоится концерт театра «Байкал» «Дуун захяа» (6+) по заявкам зрителей. Будут собраны поздравления со всего мира, сообщает пресс-служба театра «Байкал».
Песни и исполнителей зрители выбирают сами, при этом бесплатно.
Такой концерт уже проходил. Тогда на сцену вышли солисты театра «Байкал» и приглашенные артисты Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев, Зорикто и Нонна Тогочиевы и другие.
Особенностью проекта стал его формат – концерт-съёмка, когда вместе с артистами на сцену выходит видеооператор. Первый концерт на Youtube-канале театра посмотрели около 140 тысяч зрителей.
Бурятский театр «Байкал» покажет концерт по заявкам зрителей
Общество, Фото:
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