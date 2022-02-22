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Бурятский театр «Байкал» покажет концерт по заявкам зрителей

Бурятский театр «Байкал» покажет концерт по заявкам зрителей
Общество,  Фото:театр "Байкал"
Песни и исполнителей зрители выбирают сами

18 апреля в театре оперы и балета состоится концерт театра «Байкал» «Дуун захяа» (6+) по заявкам зрителей. Будут собраны поздравления со всего мира, сообщает пресс-служба театра «Байкал».

Песни и исполнителей зрители выбирают сами, при этом бесплатно.

Такой концерт уже проходил. Тогда на сцену вышли солисты театра «Байкал» и приглашенные артисты Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев, Зорикто и Нонна Тогочиевы и другие.

Особенностью проекта стал его формат – концерт-съёмка, когда вместе с артистами на сцену выходит видеооператор. Первый концерт на Youtube-канале театра посмотрели около 140 тысяч зрителей.


концерт театр "Байкал"

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