Родители из районов могут рассказать о недугах детей онлайн, получив полную консультацию
Нередко пациентам в районах Бурятпии необходима консультация узких специалистов республиканских учреждений. Сделать это, особенно в условиях пандемии, помогает телемедицина. Новые технологии позволяют врачам и пациентам общаться в режиме реального времени практически из любого населённого пункта республики, рассказали в министерстве здравоохранения Бурятии.
Телемедицина даёт возможность проконсультироваться со специалистами, не просиживая в очередях и не тратя время и деньги на дорогу, что очень актуально для сельских районов.
- Опыт такой у нас давно. Мы с федеральными центрами также консультируем детей, по которым мы можем получить заключение, - пояснила заведущая гематологическим отделением детской республиканской клинической больницы Екатерина Цыденешеева,
Специалисты смотрят отправленные районными докторами анализы и фото и оценивают результаты исследований, или выслушивают жалобы, проводят осмотры, выдают направление на дополнительное обследование, назначают и корректируют лечение – и всё это дистанционно и без риска заражения инфекционным заболеванием.
- Впрочем, телемедицина не ограничивается только онлайн консультациями с узкими специалистами. В условиях повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией телемедицинские технологии используются и медицинскими работниками первичной сети при лечении различных заболеваний, в том числе COVID-19, - отмечают в минздраве.
В Бурятии телемедицина набирает обороты
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