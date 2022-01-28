В Забайкалье молебны в честь Сагаалгана проведут онлайн

Ламы просят прихожан воздержаться от посещения молебнов



Буддийское духовенство читинского дацана «Дамба Брайбунлинг» рассказало, как и где будут проходить молебны, посвящённые празднованию Белого месяца – Сагаалгана, Нового Года по лунному календарю. В 2022 году наступает год Тигра в стихии воды.



- В связи со сложной эпидемической обстановкой просим прихожан воздержаться от посещения молебнов. Для вашей безопасности будут вестись прямые трансляции со всех служб в социальной сети Инстаграм. Все подношения можно сделать из дома, - отметили в пресс-службе читинского дацана.



Первый молебен в честь Сагаалгана состоится 29 января в 10:00. Священнослужители будут читать священный канон буддизма – Ганжуур.



30 января в 6:00 пройдёт хурал Ашан, почитание защитников Дхармы.



31 января в 6:00 – продолжение хурала Ашан. В этот же день в 17:00 состоится Дугжууба (священный костёр) – особый ритуал очищения, который проводится в канун Сагаалгана.



1 февраля в 22:00 начнётся молебен, посвящённый защитнице Балдан Лхамо.



2 февраля – Сагаалган (Праздник Белого месяца). В первый день весеннего месяца глава семьи должен первым приветствовать восход солнца дарами от семьи, преподносить дары духам местности с просьбой о благополучии своих родных и близких. Начало в 5:00.



3 февраля в 9:00 – молебен, посвящённый «Пяти Царям», мирским гениям-хранителям буддизма, обряд «Сэржэм» (подношение золотого нектара).



Напомним, министерство культуры Забайкальского края из -за роста количества случаев заболеваемости коронавирусом в регионе рекомендовало отменить все уличные массовые мероприятия, посвящённые наступлению Нового года по лунному календарю, и обратить внимание на онлайн-формат их проведения.



Идею поддержали власти Агинского Бурятского округа, призвав земляков оставаться дома, воздержаться от посещения дацанов и массовых мероприятий. По их словам, дацаны будут проводить онлайн-трансляции молебнов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

