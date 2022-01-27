Из-за собак в Чите и пригородах введут режим повышенной готовности

Эта мера позволит оперативно решить вопрос по отлову и стерилизации бродячих животных



25 января комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края вынесла решение ввести в границах Читы и Читинского района режим повышенной готовности в связи со скоплением бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Постановление будет подписано главой региона. Введение режима повышенной готовности необходимо для выделения дополнительного финансирования из краевого бюджета и оперативного решения вопросов.



По словам вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Кошелева режим повышенной готовности направлен на ликвидацию ситуации, которая может повлечь за собой чрезвычайную.



- Он необходим, например, на приобретение медикаментов для стерилизации животных. То есть, это позволит заключить контракты с организациями без конкурсных процедур, которые удлиняют процесс на месяц и теряется драгоценное время. В рамках этого режима мы сможем осуществить все мероприятия, чтобы обеспечить население от возможных последствий скопления бродячих собак, - заявил вице-премьер.



Также Алексей Кошелев поставил задачу определить районы, где наблюдается такая же ситуация, и на следующее заседание КЧС внести по ним предложения.



По информации руководителя государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрея Лима, с конца февраля начнутся «собачьи свадьбы», животные будут проявлять агрессию, сбиваться в стаи.



- Мы должны ускориться и предотвратить это. Кроме того, необходимо организовать освещение на территории школы в Домне. Сейчас Читинскому району выделено 1,9 миллиона рублей. С учётом заявок муниципальной власти необходимо отловить 1,5 тысячи бродячих собак. Но все эти мероприятия нужно проводить оперативно, до того, как животные вступят в случку, иначе летом их количество увеличится, - сказал Андрей Лим.



По информации администрации Читинского района, режим ЧС на муниципальном уровне на территории района уже введён. Документ о введении режима повышенного готовности краевого уровня будет подписан в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

