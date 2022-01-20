Движение было приостановлено из-за неисправного большегруза
На 161-м км автодороги Р-258 «Байкал» «Иркутск - Улан-Удэ – Чита» в Слюдянском районе Бурятии возобновили движение транспортных средств по двум полосам. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Ранее здесь вводилось реверсивное движение из-за неисправного большегрузного автомобиля.
На федеральной трассе в Иркутской области возобновили движение по двум полосам
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