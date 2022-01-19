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В Бурятии совершат 100 тысяч буддийских простираний

В Бурятии совершат 100 тысяч буддийских простираний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лама из Бурятии призывает совершать мургэл не только для духовной, но и физической цели

До 16 февраля для всех верующих объявлена акция «Мургэл», в рамках которой жители Бурятии в общей сложности совершат 100 тысяч буддийских простираний.

Любой желающий может присоединиться к этой акции, для этого нужно вести индивидуальный подсчёт, сообщает настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов). Он приглашает всех жителей Бурятии совершать простирания в преддверии Нового года по лунному календарю.

Простирания (поклоны) — одна из форм буддийской практики. Это психофизические упражнения, сочетающие физическое действие (полный земной поклон с простиранием всего тела практикующего) и различные техники работы с сознанием, в первую очередь техники визуализации Учителей, Будд, Бодхисаттв, йидамов и защитников, перед которыми и осуществляется простирание.

Цель совершения этой практики — обуздание собственного ума, очищение накопившейся негативной кармы и приобретение благих заслуг. Как и во всех прочих практиках буддизма, основное значение при выполнении простираний имеет мотивация, с которой они выполняются.

- Простирания – мургэл можно делать в любое удобное время и в любом количестве. Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год, а также заложить самые весомые позитивные причины на наступающий, - поделился Еши Намжил лама.

По его словам, простирание очищает карму, то есть значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы или страдания, которые могут встретиться человеку.

- Например, попадание в несчастный случай, болезнь и т.д. Нужно завести специальную тетрадь для записи количества простираний и ежедневно вести подсчёт. Напомню, также, что это ещё и очень хорошее физическое упражнение. При достаточном количестве вполне заменит любой тренажёрный зал или занятие фитнесом. Мургэл можно рассматривать с духовной стороны, можно и с лечебной. Противопоказанием могут быть только сильное физическое истощение, какие-нибудь боли и высокое давление. Во всех остальных случаях мургэл показан. Очистим карму в преддверии Нового лунного года, - обращается к прихожанам настоятель Курумканского дацана.

Если делать простирания в действующем намоленном дугане в Дни Будды 8, 15 и 30 лунного числа, также с 1 по 15 числа Нового лунного года, тогда количество совершённых мургэл можно будет умножить минимум в шесть раз. Совершённые подсчитанные простирания нужно записывать до 16 февраля. Потом подвести итог.

- Это количество сообщите нам, и мы сосчитаем общее количество. Итак, хотим довести до 100 000, может до 1 млн или ещё больше. Также каждый может поставить себе такую цель. Например, Лама Цонкапа сделал 3,5 млн. простираний, - отмечает Еши Намжил лама.

Также по его словам, ежедневные простирания до «седьмого пота» гарантированно не дадут заболеть никакой вирусной инфекцией.

- Потому что в разгорячённых лёгких не может находиться ничего лишнего, оно выводится выдохом и потом. Если вы приучили себя к ежедневным простираниям, то даже если заразитесь вирусной инфекцией, она выйдет из вас при первой же хорошей нагрузке. Не забываем, что мургэл ещё и очищает карму. И не только этой жизни, но и накопленную за многие предыдущие. Попробуем за всю жизнь сделать 3,5 млн. мургэл, как великий Дже Ринпоче, - призывает Еши Намжил лама.

По данным Курумканского дацана, на 18 января было сделано более 66 тысяч простираний.
буддизм

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