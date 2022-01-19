Акция по сбору корма для птиц проходит в Иркутске



Иркутяне могут принести несоленые и нежареные семена подсолнечника, зёрна пшеницы, ячменя, сушеные ягоды рябины, боярышника, шиповника, калины и несолёное сало.



Акция по сбору кормов для птиц, обитающих на территории Ботанического сада Иркутского госуниверситета, проходит в Иркутске. Она продлится до 29 февраля.Ботанический сад — уникальный уголок, имеющий благоприятные условия и разнообразную кормовую базу, которые привлекают птиц многих видов. В Иркутске немного мест, где можно наблюдать такое разнообразие. В дендрарии Ботанического сада можно встретить ополовников, дубоносов, чечевиц, голубых сорок, дроздов и других птиц — всего около 20 видов, сообщает иркутский сайт baikalgo.ru.- Почему важно помогать пернатым? Птицы — важное звено в экологических связях. Одни уничтожают насекомых, спасая деревья и кустарники от вредных насекомых и последующей гибели. Другие питаются плодами растений, разнося их семена по окрестностям, тем самым увеличивая зону лесов, - отмечается на сайте.Ботанический сад обратился за помощью к горожанам, отмечая, что зимой пропитание добывать очень трудно и большое количество птиц просто погибает.- Поэтому им необходима наша помощь! Приходите в Ботанический сад с 10:00 до18:00 (кроме понедельника), участвуйте в акции и получайте бесплатный билет на посещение дендрария, - пишут сотрудники сада.