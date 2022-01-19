 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Акция по сбору корма для птиц проходит в Иркутске

Акция по сбору корма для птиц проходит в Иркутске
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ботанический сад ИГУ объявил акцию «Птичья кладовая»

Акция по сбору кормов для птиц, обитающих на территории Ботанического сада Иркутского госуниверситета, проходит в Иркутске. Она продлится до 29 февраля.

Ботанический сад — уникальный уголок, имеющий благоприятные условия и разнообразную кормовую базу, которые привлекают птиц многих видов. В Иркутске немного мест, где можно наблюдать такое разнообразие. В дендрарии Ботанического сада можно встретить ополовников, дубоносов, чечевиц, голубых сорок, дроздов и других птиц — всего около 20 видов, сообщает иркутский сайт baikalgo.ru.

- Почему важно помогать пернатым? Птицы — важное звено в экологических связях. Одни уничтожают насекомых, спасая деревья и кустарники от вредных насекомых и последующей гибели. Другие питаются плодами растений, разнося их семена по окрестностям, тем самым увеличивая зону лесов, - отмечается на сайте.

Ботанический сад обратился за помощью к горожанам, отмечая, что зимой пропитание добывать очень трудно и большое количество птиц просто погибает.

- Поэтому им необходима наша помощь! Приходите в Ботанический сад с 10:00 до18:00 (кроме понедельника), участвуйте в акции и получайте бесплатный билет на посещение дендрария, - пишут сотрудники сада.
 
Иркутяне могут принести несоленые и нежареные семена подсолнечника, зёрна пшеницы, ячменя, сушеные ягоды рябины, боярышника, шиповника, калины и несолёное сало.
птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Умеренные морозы сохранятся в Бурятии
Умеренные морозы сохранятся в Бурятии
Общество, 19.01.2022
В районах республики температура местами опускалась до -34 градусов
Бурятия примет всероссийский фестиваль эстрады
Бурятия примет всероссийский фестиваль эстрады
Общество, 18.01.2022
В Улан-Удэ состоится пятый «Байкал Art - Спектр»
В Забайкалье начался отбор на конкурс «Мисс Чита»
В Забайкалье начался отбор на конкурс «Мисс Чита»
Общество, 18.01.2022
Претендентки должны иметь рост выше 160 см и возраст от 17 до 27 лет
В Иркутской области рассказали о мероприятиях в День Победы
В Иркутской области рассказали о мероприятиях в День Победы
Общество, 18.01.2022
В регионе утверждён план мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России
В интернате Бурятии появится класс виртуальных путешествий
В интернате Бурятии появится класс виртуальных путешествий
Общество, 18.01.2022
Школьников научат работе с виртуальной и дополненной реальностью
Через Забайкальск возобновилась ж/д перевозка некоторых видов грузов
Через Забайкальск возобновилась ж/д перевозка некоторых видов грузов
Общество, 18.01.2022
В КНР снова можно ввозить древесину, уголь и сталь
В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
Общество, 18.01.2022
В церемонии примут участие восемь пар молодожёнов
В Чите начнут строить новый микрорайон
В Чите начнут строить новый микрорайон
Общество, 18.01.2022
Комплексную застройку 7-го микрорайона на КСК планируют начать в 2022 году
В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия
В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия
Общество, 18.01.2022
Запрет будет действовать до 1 апреля
В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
Общество, 18.01.2022
Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Общество, 18.01.2022
На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
Общество, 18.01.2022
Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов
В Улан-Удэ ветер сорвал баннер над дорогой
В Улан-Удэ ветер сорвал баннер над дорогой
Общество, 18.01.2022
Инцидент произошёл в центре города
В этом году в Бурятии сдадут ещё десять домов-долгостроев
В этом году в Бурятии сдадут ещё десять домов-долгостроев
Общество, 18.01.2022
Жильё до конца года получат ещё 542 дольщика

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^