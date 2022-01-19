В городах Иркутской области пройдёт студенческое катание «Все на лёд!»

Обучающиеся ссузов и вузов смогут принять участие в розыгрышах и интерактивах



В четырёх городах Иркутской области: Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске – в честь празднования Дня российского студенчества 25 января пройдёт спортивное катание «Все на лёд!». К участию в мероприятии приглашаются обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Кроме спортивного катания, студенты смогут принять участие в розыгрышах и интерактивах. Главным призом розыгрыша в каждом городе станет смартфон.



На мероприятии выступят творческие коллективы, а также будут организованы точки горячего питания. Для тех, кто первый раз встанет на коньки, предусмотрены специальные зоны и обучение от тренеров. Участвуя в интерактивах, студенты могут накопить баллы и обменять их на сувенирную продукцию от организаторов и партнёров проекта.



Мероприятие пройдёт 25 января в 17:00 одновременно во всех четырёх городах – участниках акции. Праздник пройдёт в Иркутске на катке на острове Конный; в Ангарске – на стадионе «Ангара»; в Братске – на базе отдыха «Простоквашино»; в Усть-Илимске – на катке «Лесохимик». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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