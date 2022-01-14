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В трёх посёлках Улан-Удэ за день отловили 11 собак

В трёх посёлках Улан-Удэ за день отловили 11 собак
Общество, 
Сотрудники обошли более 400 дворов

13 января в микрорайонах Забайкальский, Светлый и Радужный в Улан-Удэ состоялся очередной межведомственный рейд по обращению с безнадзорными животными.

Восемь мобильных групп в течение одного дня обошли 408 дворов, выписали хозяевам животных 98 требований о явке, зафиксировали шесть нарушений правил содержания и самовыгула животных. Ветслужба зарегистрировала у себя 10 собак, вакцинировала – 25 собак и 10 кошек.

Пять экипажей службы отлова по заявкам жителей в течение дня отловили 11 безнадзорных собак.

Отловленных безнадзорных собак кастрируют, стерилизуют, вакцинируют и ставят им чипы. После ветеринарно-профилактических процедур собак выпускают в среду обитания. Под контролем в питомниках остаются только агрессивные и больные особи. Усыпляют их в том случае, если агрессивное животное страдает от продолжительной и мучительной болезни.

В комитете городского хозяйства призывают горожан сообщать о нахождении безнадзорных животных по телефонам: 37-83-13 (Советский, Железнодорожный район), 67-92-92 (Октябрьский район). Сообщить о самовыгуле собак можно по номеру: 37-72-52


собаки

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