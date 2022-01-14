В Бурятии многодетного отца наказали за неуплату алиментов

Всего у мужчины пять маленьких детей



Житель Кяхтинского района Бурятии не выплачивал алименты на содержание своего девятилетнего ребёнка. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, при этом имея доход от случайных заработков.



Суд признал его виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначил семь месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.



При вынесении приговора суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, наличие на иждивении других четырёх несовершеннолетних детей.



Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

