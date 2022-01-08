В Улан-Удэ осуждённых научили готовить пельмени по-амурски





В преддверии Рождества в реабилитационном центре «Аврора» в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ для осуждённых устроили кулинарный мастер-класс по приготовлению пельменей по-амурски с печенью в горшочках.- После того как участники мастер-класса замесили пресное тесто, подготовили все необходимые ингредиенты, они приступили к готовке. Женщины слепили пельмени и запекали их в подливе из печени и овощей, - рассказали в УФСИН по Бурятии.Осуждённые не только научились оригинально готовить пельмени, но и узнали о разных вариантах этого блюда.