В Улан-Удэ осуждённых научили готовить пельмени по-амурски

Кулинарный мастер-класс провели в женской колонии
В преддверии Рождества в реабилитационном центре «Аврора» в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ для осуждённых устроили кулинарный мастер-класс по приготовлению пельменей по-амурски с печенью в горшочках.
- После того как участники мастер-класса замесили пресное тесто, подготовили все необходимые ингредиенты, они приступили к готовке. Женщины слепили пельмени и запекали их в подливе из печени и овощей, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
Осуждённые не только научились оригинально готовить пельмени, но и узнали о разных вариантах этого блюда.
Осадков в столице Бурятии не ожидается
Вакцинации подлежит крупнорогатый скот, овцы, свиньи
Занятия в школах возобновляются в прежнем режиме
Церемония прощания состоится в воскресенье
Жителей региона просят отнестись с пониманием к принимаемым мерах
Владимир Путин дал ряд поручения по итогам пресс-конференции
Осуждённые сыграли в футбол
Уже вакцинировали более 26 тысяч голов
Больных выявили в разных семьях
Общее число летальных случаев достигло 2479
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфинала
В начале января здесь стояла по-зимнему тёплая погода
Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей
Мужчина пытался убедить дорожных полицейских, что он трезв
Существует риск заражения животных высокозаразной болезнью