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В Бурятии фермеры расширили хозяйство, получив «Дальневосточный гектар»

В Бурятии фермеры расширили хозяйство, получив «Дальневосточный гектар»
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Также они зарегистрировали ИП для производства полуфабрикатов

В посёлке Хужир Окинского района Бурятии животноводческая ферма семьи Ошоровых развивается благодаря земельным участкам, полученным по программе «Дальневосточный гектар». Предприниматели Баярма и Сергей Ошоровы расширили своё хозяйство на полученные по программе гектары, чтобы обеспечивать поголовье скота качественным кормом.

- На селе собственная земля имеет огромное значение, - рассказала Баярма Ошорова. – В августе 2019 года в Бурятии стартовала программа «Дальневосточный гектар», и мы смогли решить ключевой вопрос – стабильное производство кормов для скота. Представьте: у вас частная ферма с поголовьем в несколько десятков коров, коз и другой живности. Для того, чтобы получать регулярные надои или выращивать скот на мясо, нужно много корма. Наши места удалены от крупных населённых пунктов - до Улан-Удэ почти 1000 километров. Раньше приходилось закупать корма на стороне, доставлять на ферму комбикорм в больших объёмах. Это серьёзная статья расходов. После получения земли по программе «Дальневосточный гектар» проблема закупки и доставки кормов отпала.

В районе многодетная семья Ошоровых получила землю первой. На себя и своих детей Баярма оформила пять «дальневосточных гектаров». Фермеры рассказали, что процедура подачи заявления на получение «дальневосточных гектаров» оказалась простой и быстрой.

- Мы приехали в многофункциональный центр Окинского района, сдали документы на оформление, и через некоторое время получили готовый пакет документов, - пояснила Баярма. - К освоению гектаров приступили сразу же. Для нас земля в первую очередь нужна для выращивания кормовых культур. Постройки возвели на сопредельной территории: зимник, дом и загоны для скота.

Сегодня основные объёмы произведённого на ферме мяса Ошоровы реализуют компании «Бурятмяспром», а также делают поставки в районные заведения общепита: столовые и кафе. В августе 2021 года фермеры зарегистрировали ИП для производства полуфабрикатов. Уже скоро в торговых точках Окинского района Бурятии появятся пельмени, буузы, котлеты и другие мясные продукты. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Справка

По информации корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за время действия программы «Дальневосточный гектар» земельные участки в Бурятии получили более 3,5 тысяч человек. Важно отметить, что в Бурятии из действия программы «Дальневосточный гектар» исключены центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.

В целом по ДФО на сегодняшний день землю по программе «Дальневосточный гектар» получили свыше 98,2 тысяч человек. Общая площадь предоставленных земельных участков превысила 67,5 тысяч гектаров. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье – здесь свои гектары получили 25,4 тысячи человек. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где землю получили 17,6 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край – 13,5 тысяч человек.

Люди берут землю для строительства личного жилья – 42%, занятия сельскохозяйственной деятельностью - 36%, реализации проектов в туристической отрасли - 7%. 10% получателей «гектаров» взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры и для других видов предпринимательства, а 5% выбрали для себя прочие виды деятельности, среди которых экологическая, научная, образовательная. 
Бурятия дальневосточный гектар сельское хозяйство Окинский район

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