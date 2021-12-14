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В Агинском округе покажут первый бурятский этномюзикл

В Агинском округе покажут первый бурятский этномюзикл
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Режиссёром постановки стал Олег Юмов

В Агинском Бурятском округе создан первый бурятский этномюзикл по легенде о морин хууре. Премьера спектакля «Хүхөө Намжил» национального театра песни и танца «Амар сайн» состоится 15 и 16 декабря в Агинском.

- «Хүхөө Намжил» расскажет зрителю легенду о появлении морин хуура – одного из древнейших музыкальных инструментов бурят-монгольских народов. «Амар сайн» первым в России и Монголии использует необычный жанр этно-мюзикла на бурятском языке, который станет одной из ярких постановок репертуара. Специально для спектакля на бурятский язык переведено произведение забайкальского писателя Григория Кобякова «Кони пьют из Керулена». Здесь используется авторская музыка, стилизованные фэнтезийные костюмы, а также элементы анимации, – рассказал режиссёр постановки, театральный деятель Олег Юмов.

Премьера спектакля пройдёт с соблюдением действующих ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Зрителям необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, QR-код сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
театр Агинский Бурятский округ мюзикл бурятский язык искусство

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