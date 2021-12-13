К российским учителям присоединились педагоги из Монголии
В Бурятии дан старт международному конкурсу профессионального мастерства среди учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша-2021». 13 декабря в актовом зале Бурятского республиканского педагогического колледжа, а также в онлайн-формате прошла торжественная церемония открытия конкурса.
На конкурс заявлены 4 учителя из Монголии, 1 учитель из Забайкальского края, 2 учителя из Усть-Ордынского Бурятского округа, а также 25 учителей бурятского языка из Бурятии.
Конкурсантам в этом году в дистанционном онлайн формате предстоят следующие испытания:
- проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) с использованием интерактивного оборудования;
- подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по заданной теме;
- подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя.
Финалистов ожидает испытание «Разговор с министром». Конкурс продлится до 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Стартовал международный конкурс учителей бурятского языка
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