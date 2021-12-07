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Улан-удэнские библиотекари приготовили к Новому году тигриную упаковку

Улан-удэнские библиотекари приготовили к Новому году тигриную упаковку
Общество, 
Хранители книг готовы к встрече Нового года

МАУ «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ», куда входят все библиотеки города, подготовили к новогодним празднествам различные мероприятия и акции. Библиотекари предлагают украсить новогодние подарки упаковкой с символом наступающего года. В этой простой и в то же время эффектной упаковке можно подарить презенты коллегам и друзьям.

- Сегодня предлагаем уже готовые развертки подарочных коробочек-тигрят, бумажных фигурок символа года и милых закладок-оригами. Скачать макеты в хорошем качестве можно на сайте нашей библиотеки, - сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы.

Кроме того, самая современная библиотека в Улан-Удэ в 113 квартале подготовила книжную выставку у новогодней ёлочки, на которой представлены любимые детские сказки «Большая новогодняя книга», «Новогодний переполох», «Звероновый год», «Зелёный кот и чудеса под новый год», «Новогодний детектив», «Снежная книга» и другие. Выставка одновременно станет как местом для чтения, так и здесь можно провести веселую фотосессию.

На сайте ЦБС размещен адвент-календарь, где за каждым окошком до 31 декабря можно найти гороскопы, гадания, рецепты и три подарка.

- Впервые в Бурятии мы разместили такой календарь. Те, кто будет каждый день открывать его окошечки могут стать обладателями необычных подарков. Первый приз – это сборник рассказов «Черный Новый год» и два остальных – адвент-календари, один из них шоколадный, - рассказала «Байкал-Daily» автор концепции, сотрудник библиотеки им.Калашникова Анна Калашникова.

Адвент-календарь используют для отсчёта времени, остающегося до наступления Нового года. По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке может лежать конфета, шоколадка, чайный пакетик, косметика, фигурка, записка с пожеланиями, а также другие подарки.

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