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На Байкале в выходные произошло два землетрясения

На Байкале в выходные произошло два землетрясения
Общество,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясения зафиксированы 4 и 5 декабря

В минувшие выходные, 4 и 5 декабря в Прибайкалье было зафиксировано два землетрясения. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, случившегося 5 декабря, находился в акватории Байкала, приблизительно в 31 километре от острова Ольхон и в 13 километрах от Турки. Магнитуда составила 3,4.

4 декабря толчок зарегистрировали в Северо-Байкальском районе Бурятии в 30 километрах от Северомуйска. Магнитуда составила 4,1.


Байкал землетрясение

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