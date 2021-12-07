На Байкале в выходные произошло два землетрясения

Землетрясения зафиксированы 4 и 5 декабря



В минувшие выходные, 4 и 5 декабря в Прибайкалье было зафиксировано два землетрясения. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.



Эпицентр землетрясения, случившегося 5 декабря, находился в акватории Байкала, приблизительно в 31 километре от острова Ольхон и в 13 километрах от Турки. Магнитуда составила 3,4.



4 декабря толчок зарегистрировали в Северо-Байкальском районе Бурятии в 30 километрах от Северомуйска. Магнитуда составила 4,1.





