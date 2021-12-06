Книжный салон будет длиться два дня
9 и 10 декабря в Улан-Удэ состоится 26-й Книжный салон (16+), приуроченный к 104-летнему юбилею Национальной библиотеки Бурятии.
Помимо уже традиционных книжных ярмарок, презентаций книг и мастер-классов, пройдёт лекторий «Слово» на тему феминитивов.
- На пятом этаже в читальном зале в новом здании Национальной библиотеки желающие смогут послушать Ирину Калашникову и Анну Зуеву. Мы с ними поговорим о феминитивах, а также с девушками из компании «Кью.ру» об ораторском искусстве, - рассказала пресс-секретарь Национальной библиотеки Бурятии Юлия Ганн.
Кроме этого, работники библиотеки расскажут, как в республике реализуется мировое направление буккроссинг.
Как сообщал «Байкал Daily», Книжный салон проведут в офлайн-формате. Пройти в здание можно будет, предъявив QR-код и документ, подтверждающий личность.
Гости Национальной библиотеки Бурятии могут увидеть награждение номинантов конкурса «Книга года», выставку ретро-афиш и уникальных книжных изданий 1881 года.
На Книжном салоне в Улан-Удэ обсудят феминитивы
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