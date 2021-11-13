На него будут приглашены гости и читатели
С 9 по 10 декабря в Улан-Удэ пройдёт XXVI книжный салон. Главная книжная ярмарка Бурятии в соберёт любителей чтения в стенах национальной библиотеки РБ.
В этом году книжный салон приурочен к 140-летнему юбилею нацбиблиотеки. В рамках мероприятия состоится традиционная ярмарка книг от издательств и книжных магазинов республики, презентации книг, а также лекции на актуальные темы и мастер-классы.
Одной из главных событий салона станет юбилейный республиканский конкурс «Книга года». В 25-й раз на конкурсе будут награждены лучшие авторы произведений, пишущие на русском и бурятском языках.
Кроме этого, в дни книжного салона пройдёт лекторий «Слово» – встреча с интересными спикерами, которые вместе со зрителями порассуждают на тему книг, слов и смыслов.
Гостей книжного салона заинтересует большая выставка ретро-афиш. Уникальная коллекция советских плакатов и афиш, изданных в Бурятии, хранится в национальной библиотеке с 1959 года. Также пройдёт выставка «Ровесницы Националки» – будут представлены уникальные книжные издания 1881 года.
- В 2021 году мы всё-таки планируем провести книжный салон в офлайн-формате с присутствием гостей и читателей, чтобы они смогли окунуться в книжную атмосферу. Ведь так приятно подержать в руках бумажную книгу, лично познакомиться с авторами книг и посетить выставки и мастер-классы. Мероприятия обязательно будут проведены с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, — прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Напомним, что в прошлом году книжный салон проходил полностью в онлайн-формате в связи с эпидемической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение 16+
Книжный салон Бурятии проведут в офлайн-формате
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