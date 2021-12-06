Бурятия присоединилась к марафону дворового хоккея

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования среди детских команд прошли 5 декабря



5 декабря Бурятия присоединились к всероссийскому марафону дворового хоккея. Юные спортсмены-любители на центральном стадионе республики сразились в традиционном хоккее с шайбой. Участие в соревнованиях приняли 8 детских команд.



Среди ребят 2007-2008 годов рождения победила команда «Танхой» из одноименного посёлка. На втором месте – «Титан» 2008 года. Замкнули тройку лидеров ребята из Селенгинска – команда «Сарма».



- Команда «Титан» 2009 года стала победителем среди участников 2009-2010 года рождения, на II месте «Титан» 2010 года рождения, на III - команда «Звезда», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



В каждой возрастной группе выделили лучшего игрока и лучшего вратаря. Лучшими игроками стали Андрей К. и Константин П. Лучшие вратари – Александр Я. и Константин Ж.



Акция прошла в честь 75-летия отечественного хоккея, а также в поддержку олимпийской сборной и была посвящена развитию любительского спорта в стране.

