Соревнования среди детских команд прошли 5 декабря
5 декабря Бурятия присоединились к всероссийскому марафону дворового хоккея. Юные спортсмены-любители на центральном стадионе республики сразились в традиционном хоккее с шайбой. Участие в соревнованиях приняли 8 детских команд.
Среди ребят 2007-2008 годов рождения победила команда «Танхой» из одноименного посёлка. На втором месте – «Титан» 2008 года. Замкнули тройку лидеров ребята из Селенгинска – команда «Сарма».
- Команда «Титан» 2009 года стала победителем среди участников 2009-2010 года рождения, на II месте «Титан» 2010 года рождения, на III - команда «Звезда», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В каждой возрастной группе выделили лучшего игрока и лучшего вратаря. Лучшими игроками стали Андрей К. и Константин П. Лучшие вратари – Александр Я. и Константин Ж.
Акция прошла в честь 75-летия отечественного хоккея, а также в поддержку олимпийской сборной и была посвящена развитию любительского спорта в стране.
Бурятия присоединилась к марафону дворового хоккея
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