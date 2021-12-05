В Улан-Удэ проходят соревнования по тхэквондо «Сила Байкала»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира



В Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Сила Байкала». Турнир организован в физкультурно-спортивном комплексе.



- В этом году нас традиционно ждёт самый массовый турнир по тхэквондо МФТ на Дальнем Востоке. Все знают про наш турнир «Здоровые дети – наше будущее!». Мы решили поменять формат этих соревнований. Ведь за эти годы дети не просто выросли. Некоторые уже работают тренерами и ведут за собой своих учеников, – отмечали ранее в Союзе тхэквондо Бурятии.



Накануне днём состоялось торжественное открытие состязаний.



- Сегодня действительно отрадно видеть столь значимое количество участников, сказать большое спасибо тем регионам, нашим соседям, которые нашли время, смогли приехать в столь непростое для нашей страны, всего мира время, связанное с распространением коронавирусной инфекции. Данные соревнования проводятся с соблюдением всех норм и требований управления Роспотребнадзора. Хочется пожелать, конечно, вам показать хороший спортивный результат, крепкого здоровья, хорошей учёбы и представлять нашу страну на международных, всероссийских стартах. Всем хорошего настроения. Пусть победит сильнейший, - поприветствовал участников заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту минспорта Бурятии Алексей Филатов.



Мероприятие будет проходить в течение двух дней – 4 и 5 декабря.





