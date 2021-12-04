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В Чите проведут 8 конкурсов по новогоднему оформлению

В Чите проведут 8 конкурсов по новогоднему оформлению
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать могут как горожане, так и местные организации

Жителей и организации столицы Забайкальского края приглашают принять участие в конкурсах на лучшее новогоднее оформление на территории Читы. Заявки принимаются с 9 по 23 декабря.

В конкурсе «Город в огнях» на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий могут принять участие муниципальные учреждения городского округа «Город Чита». В конкурсе «Кабы не было зимы» выберут лучшее новогоднее оформление дворов и фасадов многоквартирных жилых домов и зданий. А в конкурсе «Новогодняя сказка» определят лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Читы.

Кроме этого, пройдёт онлайн-конкурс на лучшее новогоднее оформление окон «Рождественская роспись». В конкурсе «Рулим с Дедом Морозом» выберут лучшее новогоднее оформление транспортного средства, зарегистрированного на территории столицы Забайкальского края. Также состоится конкурс на лучшее новогоднее оформление частного дома «У леса на опушке».

Предприятия и организации смогут посоревноваться в конкурсе «Новогодняя красавица» на лучшее оформление уличной новогодней ёлки. А горожане – в конкурсе «Высокий Новый год» на лучшее оформление балкона жилого дома.

Информация о конкурсах размещена на сайте администрации городского округа «Город Чита», сообщает её пресс-служба.

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Чита конкурс Новый год

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