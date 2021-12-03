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Стрелок из Бурятии взяла ещё одну медаль Кубка России

Стрелок из Бурятии взяла ещё одну медаль Кубка России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Турнир проходит в Ижевске

На проходящем в Ижевске Кубке России по пулевой стрельбе продолжают радовать спортсмены из Бурятии.

В упражнении произвольный пистолет на дистанции 50 метров мастер спорта Яна Енина завоевала бронзовую медаль.

Ранее Яна Енина и Александр Кондрашин (оба из Бурятии) стали вторыми в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар.

Тренирует Яну тренер Александр Степанов, спортсменка представляет РСШОР.

В 2018 году Яна Енина завоевала серебро в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета на юношеских Олимпийских Играх в Аргентине.


спорт пулевая стрельба Кубок России

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