Турнир проходит в Ижевске
На проходящем в Ижевске Кубке России по пулевой стрельбе продолжают радовать спортсмены из Бурятии.
В упражнении произвольный пистолет на дистанции 50 метров мастер спорта Яна Енина завоевала бронзовую медаль.
Ранее Яна Енина и Александр Кондрашин (оба из Бурятии) стали вторыми в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар.
Тренирует Яну тренер Александр Степанов, спортсменка представляет РСШОР.
В 2018 году Яна Енина завоевала серебро в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета на юношеских Олимпийских Играх в Аргентине.
Стрелок из Бурятии взяла ещё одну медаль Кубка России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За девять месяцев этого года оборот розничной торговли, включая табак, увеличился почти на 5 процентов
Бурятская лыжница не участвует в первых этапах Кубка мира
Заболеваемость COVID-19 держится на одном уровне
Турнир проходит в Ижевске
Остановки появились в этом году во время дороги на Верхней Берёзовке
Организация через суд выплатит моральный вред
Проверка выявила нарушения закона
В дело вмешалась прокуратура
Эти всероссийские соревнования проводятся впервые
Мероприятие запланировано на сентябрь следующего года
Местами в республике ожидается плюсовая температура
Людей с ограниченными возможностями пустят на выставки бесплатно
Участвуют коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет
Спортсменка успешно выступила в дисциплине «слалом»
Его участниками стали воспитанники детских социальных учреждений республики