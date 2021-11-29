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Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей открытого чемпионата

Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей открытого чемпионата
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены на соревнованиях взяли первое общекомандное место

Спортсмены из Бурятии по спорту глухих завоевали 8 медалей и первое общекомандное место открытого чемпионата Амурской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнования были посвящены памяти заслуженного мастера спорта Геннадия Лущикова.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, у сборной республики 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Упражнение ВП-40 женщины
Первое место – Александра Бобоева

Упражнение ВП-40 мужчины
Первое место - Анатолий Гаськов
Второе место – Константин Болдарев
Третье место – Николай Мосоров

Упражнение ВП-60 женщины
Первое место – Александра Бобоева

Упражнение ВП-60 мужчины
Первое место – Анатолий Гаськов
Второе место – Константин Болдарев
Третье место – Николай Мосоров
пулевая стрельба пневматическое оружие спорт Бурятия чемпионат

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