Спортсмены на соревнованиях взяли первое общекомандное место
Спортсмены из Бурятии по спорту глухих завоевали 8 медалей и первое общекомандное место открытого чемпионата Амурской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнования были посвящены памяти заслуженного мастера спорта Геннадия Лущикова.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, у сборной республики 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.
Упражнение ВП-40 женщины
Первое место – Александра Бобоева
Упражнение ВП-40 мужчины
Первое место - Анатолий Гаськов
Второе место – Константин Болдарев
Третье место – Николай Мосоров
Упражнение ВП-60 женщины
Первое место – Александра Бобоева
Упражнение ВП-60 мужчины
Первое место – Анатолий Гаськов
Второе место – Константин Болдарев
Третье место – Николай Мосоров
Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей открытого чемпионата
Общество, Фото:
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