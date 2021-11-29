Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей открытого чемпионата

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены на соревнованиях взяли первое общекомандное место



Спортсмены из Бурятии по спорту глухих завоевали 8 медалей и первое общекомандное место открытого чемпионата Амурской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнования были посвящены памяти заслуженного мастера спорта Геннадия Лущикова.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, у сборной республики 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.



Упражнение ВП-40 женщины

Первое место – Александра Бобоева



Упражнение ВП-40 мужчины

Первое место - Анатолий Гаськов

Второе место – Константин Болдарев

Третье место – Николай Мосоров



Упражнение ВП-60 женщины

Первое место – Александра Бобоева



Упражнение ВП-60 мужчины

Первое место – Анатолий Гаськов

Второе место – Константин Болдарев

Третье место – Николай Мосоров

