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Жители Бурятии вспоминают Александра Градского

Жители Бурятии вспоминают Александра Градского
Общество, 
Голос эпохи бывал и в Бурятии

Жители Бурятии вспоминают ушедшего из жизни легендарного музыканта и композитора Александра Градского.

14 октября 1986 года Александр Градский дал три концерта на сцене Дома культуры «Шахтер» города Гусиноозёрск. Вспоминает об этом главный редактор газеты «Селенга» Василий Черных.

- Выступал он в сопровождении группы «Премьера». Для культурной жизни нашего небольшого городка это стало грандиозным событием. Выступление впечатлило и к его незаурядному творчеству обратились многие гусиноозерчане, - поделился в социальной сети редактор.

Василий Черных пишет, что, конечно же, на тех концертах Градский исполнил свой хит «Как молоды мы были».

- И в эти скорбные дни мы говорим: «Ничто на земле не проходит бесследно». Помним Вас, маэстро! Спасибо Вам за Ваше творчество! Вечная Вам память, - скорбит журналист.

Житель Тункинского района Евгений также вспоминает встречу с великим артистом.

- Встречался с ним лично в 1996-м. Певец был гениальный, Царствие ему Небесное, - поделился тункинец.

Александр Градский скончался ночью 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти в СМИ называют ишемический инсульт.


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