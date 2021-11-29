Голос эпохи бывал и в Бурятии
Жители Бурятии вспоминают ушедшего из жизни легендарного музыканта и композитора Александра Градского.
14 октября 1986 года Александр Градский дал три концерта на сцене Дома культуры «Шахтер» города Гусиноозёрск. Вспоминает об этом главный редактор газеты «Селенга» Василий Черных.
- Выступал он в сопровождении группы «Премьера». Для культурной жизни нашего небольшого городка это стало грандиозным событием. Выступление впечатлило и к его незаурядному творчеству обратились многие гусиноозерчане, - поделился в социальной сети редактор.
Василий Черных пишет, что, конечно же, на тех концертах Градский исполнил свой хит «Как молоды мы были».
- И в эти скорбные дни мы говорим: «Ничто на земле не проходит бесследно». Помним Вас, маэстро! Спасибо Вам за Ваше творчество! Вечная Вам память, - скорбит журналист.
Житель Тункинского района Евгений также вспоминает встречу с великим артистом.
- Встречался с ним лично в 1996-м. Певец был гениальный, Царствие ему Небесное, - поделился тункинец.
Александр Градский скончался ночью 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти в СМИ называют ишемический инсульт.
Жители Бурятии вспоминают Александра Градского
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Голос эпохи бывал и в Бурятии
Шагдар Мункуев оттолкнул молодого человека и принял удар на себя
В дацанах республики начался большой молебен Зула хурал
Новое большое здание состоит из трёх блоков
Дома достраивают за счёт средств Фонда защиты прав дольщиков
Итоги конкурса озвучат 30 ноября
Общее число случаев заражения превысило отметку в 69,5 тысяч
Вопрос решался в судебном порядке
Совещание состоялось на минувшей неделе
Собранную «травку» он хранил у себя
Местами по республике небольшой снег
На территории заповедника обитают около ста медведей
Между тем, стоимость телефона - 99 тысяч рублей
Записали совместную композицию и сняли клип артист из Тувы Ишкин оглу и певец из Бурятии Ринчин Дашицыренов
Согласно выводам экспертизы, расписался в документах другой человек