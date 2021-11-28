Буузы победили в конкурсе журнала «National Geographic Traveler»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Происхождение бууз уходит далеко в историю и окутано легендами», - говорится на сайте издания



С 1 июля по 31 октября Бурятия приняла участие в проекте «Сокровища России», в онлайн-голосовании от журнала «National Geographic Traveler». На сайте издания на протяжении четырёх месяцев пользователи отдавали свои голоса за достопримечательности, популярные места и объекты в различных регионах России в 10 номинациях. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в пятёрку лучших.



- От Бурятии туристский информационный центр «Байкал» подал заявки по 10 номинациям: «Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное пространство», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный промысел» и «Традиционный праздник», - рассказывают в министерстве туризма Бурятии.



По итогам голосования в номинации «Национальная кухня» Бурятия заняла первое место с представленным гастрономическим брендом «Буузы», опередив Удмуртскую Республику и Рязанскую область.



- Буузы — традиционное бурятское блюдо, которое означает «мясо, завернутое в тесто». Своим видом напоминают юрту – традиционное жилище бурят. У местных жителей есть даже определённый ритуал их поедания. Это древнее общемонгольское блюдо, которое обычно готовилось по большим праздникам или к приезду знатного гостя. Происхождение бууз уходит далеко в историю и окутано легендами, - говорится в описании блюда на сайте «National Geographic Traveler».



О проекте



Что касается проекта, то оно было посвящено туристическим возможностям страны. «Проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России», - отмечали организаторы.



Все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать всё лучшее в своих регионах, но окончательный выбор был за аудиторией National Geographic.



- Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler, - сообщалось ранее.





