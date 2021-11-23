В ряде школ Бурятии нашли проблемы с питанием

В Бурятии подвели итоги контроля за питанием в школах



С начала нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора в Бурятии прове проверки качества горячего питания в 56 школах.



- В ходе проверок в 35% из них выявлены нарушения технологии приготовления блюд, условий хранения пищевых продуктов, а также несоблюдение правил отбора суточных проб и бракеража готовой продукции перед её выдачей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



Кроме того, с начала учебного года проверено 14 поставщиков пищевой продукции в образовательные организации. В ходе шести проверок выявлены нарушения.



- По установленным нарушениям требований санитарного законодательства и технических регламентов о безопасности пищевой продукции виновные лица привлечены к административной ответственности. Руководителям образовательных организаций и организаторам питания выданы предписания об устранении нарушений. Внесены представления об устранении причин, способствовавших совершению правонарушений, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.



С 2020 года в России вступил закон о бесплатном горячем питании для начальных классов который рассчитан до сентября 2023 года. На контроле находятся все образовательные учреждения республики, которые на 99,8% охвачены горячим питанием.

