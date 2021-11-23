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В ряде школ Бурятии нашли проблемы с питанием

В ряде школ Бурятии нашли проблемы с питанием
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии подвели итоги контроля за питанием в школах

С начала нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора в Бурятии прове проверки качества горячего питания в 56 школах.

- В ходе проверок в 35% из них выявлены нарушения технологии приготовления блюд, условий хранения пищевых продуктов, а также несоблюдение правил отбора суточных проб и бракеража готовой продукции перед её выдачей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Кроме того, с начала учебного года проверено 14 поставщиков пищевой продукции в образовательные организации. В ходе шести проверок выявлены нарушения.

- По установленным нарушениям требований санитарного законодательства и технических регламентов о безопасности пищевой продукции виновные лица привлечены к административной ответственности. Руководителям образовательных организаций и организаторам питания выданы предписания об устранении нарушений. Внесены представления об устранении причин, способствовавших совершению правонарушений, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

С 2020 года в России вступил закон о бесплатном горячем питании для начальных классов который рассчитан до сентября 2023 года. На контроле находятся все образовательные учреждения республики, которые на 99,8% охвачены горячим питанием.
Роспотребнадзор школьное питание

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