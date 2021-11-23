Студенты Бурятии отличились на всероссийской «Зарнице»

Общество, Фото: пресс-служба молодёжного центра РБ

В индивидуальном зачёте два участника сборной республики заняли первые места



21 ноября в Ростовской области завершилась всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница». Бурятию представляли студенты республиканского многоуровневого колледжа под руководством преподавателя Буянто Жамбалова.



В индивидуальном зачёте Арсалан Д. занял первое место в этапе «Поединок» в весовой категории 64 кг. Денис У. стал самым лучшим в индивидуальном этапе «Метание гранат». Ксения Б. была второй в индивидуальном этапе «Метание гранат».



В общем зачёте команда Бурятии заняла 11 место, сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.

